Вопросы комплексного освоения земельных участков Псковской области обсудили в правительстве
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл первое заседание рабочей группы при правительстве региона по вопросам комплексного освоения земельных участков в целях развития жилищного строительства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Решение о создании такого совещательного органа глава региона принял в целях упорядочения работы по формированию градостроительных документов и принятию решений по обращениям граждан по этой теме.
«Нужно признать, что сфера достаточно проблемная. У нас есть целый ряд жилых комплексов, где документация изначально толком не была продумана на этапе проектирования. Зачастую это приводит к спорным ситуациям в части планировки территорий», – отметил Михаил Ведерников.
Губернатор привёл в пример жилой район Борисовичи, откуда поступает большое количество обращений по поводу организации проезда к Инженерно-лингвистической гимназии. Существенная проблема в районе – отсутствие внутридворовых проездов из-за установки жителями шлагбаумов.
Михаил Ведерников обратил внимание, что зачастую шлагбаумы установлены с соблюдением всех действующих требований. «Очевидно, что при планировке таких территорий были допущены существенные ошибки, поэтому нужно все эти документы рассмотреть и вопрос решить. В данной ситуации необходимо прийти к компромиссу, создав удобные и безопасные условия жизни для обеих сторон. Кроме того, важен системный подход, чтобы исключить подобные случаи впредь», – подчеркнул губернатор.
Временное решение в отношении района Борисовичи – создание публичного сервитута. На данную территорию он утверждён, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова. Собственники и управляющие компании будут уведомлены о необходимости сноса шлагбаума в кратчайшие сроки. С жителями района проведут разъяснительную работу. С ними же будет разработан и согласован маршрут проезда.
Михаил Ведерников поручил главе района совместно с профильными региональными ведомствами подготовить план мероприятий по подготовке и проведению комплексных кадастровых работ, результатом исполнения которых станет наведение порядка в земельных вопросах на территории микрорайона Борисовичи.
В рамках совещания участники рабочей группы также обсудили меры по улучшению архитектурно-градостроительного облика населённых пунктов Псковской области (АГО). С подробным докладом на эту тему выступил главный архитектор региона – начальник управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин.
Основные рекомендации к проектированию жилой застройки в городах и сельских населённых пунктах области заключаются в формировании поквартальной застройки. При этом особое внимание будет уделяться созданию сквозных входных групп в жилых домах с размещением подъездов на уровне земли, размещению парковок со стороны улиц, единообразия остекления и крепления различных технических конструкций на фасады и так далее.
Процедура согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) и требования к АГО закреплены в федеральном законодательстве. Рекомендации направлены во все ведущие проектные организации Псковской области. Управлением разрабатываются графические пособия, в которых будет показано, как должен формироваться архитектурный облик общественных зданий, образовательных учреждений и жилой застройки.
Границы территорий, на которых в обязательном порядке должно согласовываться АГО и требования к АГО объекта капитального строительства, должны быть установлены в правилах землепользования и застройки муниципальных образований. Работа с муниципалитетами ведётся, отметил Евгений Шапкин.
Губернатор Михаил Ведерников поручил держать вопрос на контроле и до конца сентября доложить о результатах.
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Вопросы комплексного освоения земельных участков Псковской области обсудили в правительстве
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