Очная школа социального проектирования для молодёжи состоится в Пскове

15:27, 30 августа 2023, ПАИ

Школа социального проектирования для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет пройдёт в очном формате в Пскове с 6 по 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Школа проводится с целью качественной подготовки заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса молодёжных проектов, организуемом Федеральным агентством по делам молодёжи.

Участие в школе позволит проработать каждый раздел заявки, задать интересующие вопросы действующим экспертам конкурса, а также получить поддержку от ведущих ресурсных организаций региона.

Для участия в бесплатном мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие пройдёт по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, 4 («Точка Кипения») с 6 по 8 сентября в период с 11:00 до 21:00.

Организаторами школы выступает Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке Ресурсного центра гражданских инициатив.