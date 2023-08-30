Очная школа социального проектирования для молодёжи состоится в Пскове
Школа социального проектирования для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет пройдёт в очном формате в Пскове с 6 по 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Школа проводится с целью качественной подготовки заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса молодёжных проектов, организуемом Федеральным агентством по делам молодёжи.
Участие в школе позволит проработать каждый раздел заявки, задать интересующие вопросы действующим экспертам конкурса, а также получить поддержку от ведущих ресурсных организаций региона.
Для участия в бесплатном мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Мероприятие пройдёт по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, 4 («Точка Кипения») с 6 по 8 сентября в период с 11:00 до 21:00.
Организаторами школы выступает Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке Ресурсного центра гражданских инициатив.
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