Великолукские футболисты провели «Весёлые старты» для детей, оставшихся без попечения родителей

16:14, 30 августа 2023, ПАИ

Великолукские футболисты спортшколы «Экспресс» провели «Весёлые старты» для детей, оставшихся без попечения родителей. Соревнования прошли в Великих Луках. Об этом сообщается в группе СШОР «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте».

Игроки провели разминку и вместе с детьми поучаствовали в эстафете. Затем все желающие попробовали свои силы в пробитии пенальти вратарю «Экспресса».

После мероприятия игроки и тренеры команды передали центру помощи детям вещи, которые они собрали в ходе акции «Собери ребёнка в школу».

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