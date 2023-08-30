Пскович занял первое место на профессиональном турнире по кикбоксингу
Псковский воспитанник спортивной школы «Мастер» Александр Болдышев занял первое место на профессиональном турнире по кикбоксингу, который прошёл в Санкт-Петербурге 29 августа. Об этом сообщается в группе спортшколы «Мастер» в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что в борьбе за первое место спортсмен одержал победу над представителем Санкт-Петербурга.
Тренирует Александра Болдышева Иван Жаворонков.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 августа 2023
Великолукские футболисты провели «Весёлые старты» для детей, оставшихся без попечения родителей
30 августа 2023
Победитель чемпионата Псковской области по фиджитал-спорту отправится на финал в Москву