Пскович занял первое место на профессиональном турнире по кикбоксингу

16:03, 30 августа 2023, ПАИ

Псковский воспитанник спортивной школы «Мастер» Александр Болдышев занял первое место на профессиональном турнире по кикбоксингу, который прошёл в Санкт-Петербурге 29 августа. Об этом сообщается в группе спортшколы «Мастер» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что в борьбе за первое место спортсмен одержал победу над представителем Санкт-Петербурга.

Тренирует Александра Болдышева Иван Жаворонков.

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