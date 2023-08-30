Половина россиян уверены, что успех человека не зависит от его оценок в школе

16:37, 30 августа 2023, ПАИ

Половина россиян уверены, что успех человека не зависит от его оценок в школе.

Как сообщило социологическое агентство «Вебер», 82 % россиян признались, что для них важны четвёрки и пятёрки, которые получают на уроках их дети. Однако 62 % опрошенных при этом уверены: хорошие оценки никак не влияют на карьерный путь и жизненный успех. 51 % отмечает, что успешные люди, бизнесмены и управленцы могут и вовсе вырасти из двоечников и троечников.

Но отсутствие прямой связи между оценками и успехом не отменяет опасения родителей за успеваемость своих детей. Чаще всего они переживают из-за сдачи ЕГЭ и возросшей у современных школьников психологической нагрузки (64 %).

При этом 47 % и вовсе уверены в том, что получить высокий балл по профильным предметам на ЕГЭ без помощи репетитора не получится. Несмотря на переживания, 41 % взрослых считает, что с домашними заданиями дети должны справляться самостоятельно, и с ЕГЭ, разумеется, тоже.

Отметим, что социологическое агентство «Вебер» – это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Оно сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей – с их уникальными взглядами и противоречиями.