Круглый стол по теме обороны Пскова в XVI веке проходит в Покровской башне

16:46, 30 августа 2023, ПАИ

Совместный круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и Псковского музея-заповедника проходит в Покровской башне сегодня, 30 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Темой мероприятия стала «Осада Пскова армией Стефана Батория в 1581–1582 годы и роль Ивана Шуйского в обороне города».

Выступающие представляют доклады, посвящённые обороне Пскова в XVI веке.

«То, что здесь сегодня происходит – это знаменательная встреча и начало большого пути. Я уверена, что история – это наука не о прошлом, а о будущем», – отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она также подчеркнула, что знания – это огромная сила и объединение музея с региональным отделением Российского военно-исторического общества на сегодняшнем мероприятии является гармоничным.