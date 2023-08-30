Круглый стол по теме обороны Пскова в XVI веке проходит в Покровской башне
Совместный круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и Псковского музея-заповедника проходит в Покровской башне сегодня, 30 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Темой мероприятия стала «Осада Пскова армией Стефана Батория в 1581–1582 годы и роль Ивана Шуйского в обороне города».
Выступающие представляют доклады, посвящённые обороне Пскова в XVI веке.
«То, что здесь сегодня происходит – это знаменательная встреча и начало большого пути. Я уверена, что история – это наука не о прошлом, а о будущем», – отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Она также подчеркнула, что знания – это огромная сила и объединение музея с региональным отделением Российского военно-исторического общества на сегодняшнем мероприятии является гармоничным.
Наталья Мельникова: Народная память о защитниках Отечества важна для патриотического воспитания молодёжи
Вопросы комплексного освоения земельных участков Псковской области обсудили в правительстве
ГК «Титан» и завод «Титан-Полимер» помогли подготовиться к школе детям из Плюсского района
Шамиль Ахметов: Заключившие контракт в Вооружённых силах РФ псковичи – настоящие патриоты