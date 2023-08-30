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Общество

Наталья Мельникова: Всё больше псковичей выбирают цифровой формат ведения своей трудовой книжки

Электронная трудовая книжка введена в России с 2020 года. Всё больше жителей Псковской области выбирают цифровой формат ведения своей трудовой. Об этом рассказала управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова в ходе прямого эфира в Центре управления регионом.

На фото Наталья Мельникова. Фото: ПАИ

Наталья Мельникова объяснила, что электронная трудовая книжка формируется из ежемесячных отчётов работодателей о трудовой деятельности гражданина. Данные о приёме на работу, переводе или увольнении, занимаемой должности и квалификации хранятся не на бумаге, а в единой базе Социального фонда России.

«Переход на электронную трудовую даёт работнику ряд преимуществ: можно в любое время получить доступ к ней через личный кабинет, распечатать или сохранить информацию; минимизируются ошибки и неточности при занесении данных, гарантируется безопасность и сохранность данных. А самое главное – её нельзя потерять!» – сказала Наталья Мельникова.

Чтобы перейти с бумажной трудовой книжки на электронную, работнику нужно подать заявление о своём выборе работодателю. Работодатель внесёт соответствующую запись в бумажный экземпляр и направит информацию в СФР для отражения на индивидуальном лицевом счёте. Важно отметить, что после перехода на электронный вариант трудовой вернуться к бумажному уже не получится.

Наталья Мельникова добавила, что у всех работников, которые впервые трудоустроились с 2021 года, ведутся только электронные трудовые книжки без оформления традиционного бумажного носителя.

Управляющая отделением Социального фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова уточнила, что в нашем регионе электронную трудовую имеют уже более 31 тысячи человек.

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Наталья Мельникова: Всё больше псковичей выбирают цифровой формат ведения своей трудовой книжки


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