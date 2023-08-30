ГК «Титан» и завод «Титан-Полимер» помогли подготовиться к школе детям из Плюсского района

17:27, 30 августа 2023, ПАИ

45 рюкзаков и набор необходимых канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных семей Плюсского района смогло закупить Псковское региональное отделение Детского фонда благодаря поддержке группе компаний «Титан». Об этом ПАИ сообщили в холдинге.

Там отметили, что в набор входят самые востребованные школьные товары: дневник, тетради, материалы для творчества и многое другое.

Все рюкзаки передадут в Плюсский район. Партнёры Детского фонда – сотрудники Центра социального обслуживания – помогут с передачей рюкзаков в семьи.

«Родители очень благодарны за столь необходимую поддержку! Многие из них смогли собрать ребёнка в школу только благодаря поддержке благотворителей. Но самое главное, что теперь ребёнок отправится в школу с улыбкой!» – рассказала заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова.

В холдинге подчеркнули, что ГК «Титан» тесно сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда с начала работы в регионе. Среди направлений работы – не только поддержка благотворительных инициатив, но и содействие в организации профориентационных мероприятий для воспитанников интернатных учреждений Псковской области, в которых принимают участие представители завода «Титан-Полимер».

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