Иностранка заключила фиктивный брак с псковичом, чтобы остаться жить в России
Гражданка иностранного государства вступила в фиктивный брак с псковичом для получения разрешения на временное проживание в России без учёта квоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокуратура Псковского района в ходе проверки выявила факт заключения фиктивного брака между жителем Псковской области и гражданкой иностранного государства в целях получения разрешения на временное проживание в России. Они заключили брак без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели.
Гражданка иностранного государства неоднократно привлекалась к административной ответственности за правонарушения, связанные с отсутствием документов, легализующих пребывание иностранного гражданина на территории России.
Псковский районный суд аннулировал фиктивный брак.
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