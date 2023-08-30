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Происшествия

Иностранка заключила фиктивный брак с псковичом, чтобы остаться жить в России

Гражданка иностранного государства вступила в фиктивный брак с псковичом для получения разрешения на временное проживание в России без учёта квоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ

Прокуратура Псковского района в ходе проверки выявила факт заключения фиктивного брака между жителем Псковской области и гражданкой иностранного государства в целях получения разрешения на временное проживание в России. Они заключили брак без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели.

Гражданка иностранного государства неоднократно привлекалась к административной ответственности за правонарушения, связанные с отсутствием документов, легализующих пребывание иностранного гражданина на территории России.

Псковский районный суд аннулировал фиктивный брак.

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