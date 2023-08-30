Более 15 километров дороги Великие Луки – Усвяты отремонтировали по нацпроекту
Более 15 километров автомобильной дороги Великие Луки – Усвяты ввели в эксплуатацию после ремонта в Великолукском районе. Ремонт проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.
Дорога обеспечивает транспортное сообщение между несколькими южными районами Псковской области – Великолукским, Усвятским и Куньинским.
Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие на проезжей части, примыканиях, пересечениях и съездах, восстановил виражи и обочины, восстановил водоотвод проезжей части, отремонтировал водопропускные трубы, укрепил обочины. Также он отремонтировал и обустроил существующие автобусные остановки, краской и термопластиком нанёс дорожную разметку.
Обновлением трассы занималась подрядная организация АО «Буер» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области.
Общая стоимость ремонта составила более 267 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.
Напомним, в рамках данного контракта в прошлом году в нормативное состояние приведено два участка автодороги. Всего за два года благодаря нацпроекту в порядок приведено более 31 километра трассы в Великолукском и Усвятском районах.
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