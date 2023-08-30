Наталья Мельникова: Народная память о защитниках Отечества важна для патриотического воспитания молодёжи

18:01, 30 августа 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политики и туризму Псковской городской Думы Наталья Мельникова, комментируя решение коллег вынести на сессию городского парламента вопросы об увековечивании памяти псковичей, отметила, что это важный фактор для патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Кроме того, она отметила, что во все времена и у разных народов патриотическое воспитание молодёжи всегда было приоритетным направлением развития общества, а защита Отечества рассматривалась как святая обязанность каждого. «Мы увековечиваем память людей, которые в годы войны и в мирное время с честью выполнили свой долг», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Добавим, в профильном комитете Псковской городской Думы рассмотрели инициативу граждан установить мемориальную доску на здании школы № 17 Олегу Ремеру, погибшему в Афганистане в 1981 году. Также была рассмотрена инициатива присвоения имени заслуженного врача РФ, участника Великой Отечественной войны Михаила Банщикова одной из улиц, которая сейчас проектируется.

Кроме того, было предложено установить мемориальную доску художнику-графику Александру Агину на доме № 4 на улице Георгиевской.