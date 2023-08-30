Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 сентября

18:20, 30 августа 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на концерт органной музыки из цикла «Из года в год. Бах – Пярт», который состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 3 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу органа, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Эльнора Гросс.

На концерте прозвучат музыкальные произведения XVIII–XX веков авторства германских композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Пахельбеля, а также эстонского неоклассика Арно Августовича Пярта. «Музыка европейских органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох», – добавили организаторы.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Адрес: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, улица Плехановский посад, дом 64.