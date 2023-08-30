Завершается капитальный ремонт Торошинского дома культуры

19:16, 30 августа 2023, ПАИ

Капитальный ремонт Торошинского дома культуры почти завершили в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

«Радостно, что удалось воплотить в жизнь уникальный дизайн-проект внутренних помещений ДК. Цветовые решения оказались очень удачными. Старались сохранить историю здания и не меняли внешний облик ДК, но внутри реализовано много современных элементов», – рассказали в администрации.

Также ведутся работы по благоустройству территории вокруг здания по проекту ТОС. «Жители активным образом включились в работу по благоустройству и помогают во всём. В этом проекте осуществляем комплексный подход: красота будет внутри и снаружи», – добавили в администрации.

Отмечается также, что творческие коллективы уже готовят номера к открытию ДК.