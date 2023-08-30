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Общество

За два года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, определил, что у большинства клиентов подключены одна-две подписки, их доля составляет 65,24 %. При этом есть доля тех, кто использует более семи подписок – 10,21 %. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Tele2

Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются одной-двумя подписками – 65,24 % ответивших, доля владельцев трёх-четырёх подписок составила 19,11 %. Однако среди клиентов Tele2 есть и те, кто подключил семь и более подписок – 10,21 %. Кроме того, компания отмечает: почти у половины опрошенных за последние два года выросло число подписок – об увеличении сообщило 45,56 % респондентов. Не изменили количество подписок 44,08 % опрошенных, и только 10,36 % уменьшили это число.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей, предложив респондентам выбрать самые необходимые элементы подписки. Среди вариантов опроса были и необычные сервисы: суммарно 4 % клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга. Так, по данным оператора, доля тех, кто выбирает более привычные сервисы, значительно преобладает. Единогласно респонденты всех возрастов поставили на первое место сервисы музыки (всего 31 % опрошенных), на второе – сервисы кино (29 % респондентов). Третьими по популярности у пользователей стали игровые сервисы – 8 %. Интересно, что клиенты в возрасте 25–34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы покупки еды, книг и курсов обучения. Пользователи подписки MiXX от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров: это сервисы музыки, кино и книг.

Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин – владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин – 48,01 против 51,99 %. Возрастные отличия опрошенных более выражены: подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61 %). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет – 22,3 %. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.

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