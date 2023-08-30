Новый туристический маршрут планируют открыть в Невельском районе

19:36, 30 августа 2023, ПАИ

Новый туристический маршрут планируют открыть в Невельском районе. Его концепцию обсудили директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко и управляющая усадьбой «Ореховно» Надежда Зарембо. Об этом сообщили в группе ТИЦ в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что в одном маршруте планируют объединить красоты европейского ландшафта, места обитания бургундской улитки и экспонаты Музея истории Невеля.

«В новый туристической маршрут по Псковской области с посещением улиточной фермы в деревне Опухлики Невельского района органично впишется ландшафтная сказка одного из самых живописных парков России в деревне Ореховно. Возвращение к жёсткой реальности и ощущение ценности человеческой жизни гарантируют экспонаты Невельского музея истории. В числе достопримечательностей города – собор Святой Троицы, памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой, погибшей в Невеле в 1943 году, памятник танку Т-34», – написали в группе.

«Кто-то хочет эмоций, кто-то – новых познаний, кто-то просто выбрал экскурсию, чтобы сменить обстановку и отвлечься от каких-то своих проблем. И когда человеку предлагаются разные, полярные по своей сути локации – это интересно и незабываемо. Идей много, надо их обсуждать, просчитывать. Цель наша в том, чтобы туристу было интересно, комфортно и он захотел приехать к нам снова», – подчеркнула Лариса Семашко.

Организаторы также думают над тем, чтобы включить в туристический маршрут музей пейзажного наследия «Окоём» в деревне Чернецово Невельского района. Его создатель – кандидат географических наук, член Русского географического общества, геолог Александр Желамский. «Здесь можно подержать в руках калийную соль и кремний из Белоруссии, лапарит с Кольского полуострова, диорит с Колымы, зелёную яшму, туф с Камчатки, а также фрагмент бивня и зуб мамонта из Якутии», – рассказали в ТИЦ.

В группе отметили, что будущий туристической маршрут выглядит как неравносторонний треугольник с точкой старта в Невеле. От районного центра до улиточной фермы «Эскарго Дор» – 27 километров, до деревни Ореховно – 40 километров. «Территориально всё рядом. Понадобится ещё не одна встреча и дискуссия для того, чтобы новый маршрут взяли в работу туроператоры», – подытожили в ТИЦ.