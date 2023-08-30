О признаках и профилактике сколиоза у детей рассказали псковичам

19:59, 30 августа 2023, ПАИ

О признаках и профилактике сколиоза у детей рассказали псковичам в Telegram-канале областного комитета по здравоохранению.

Сколиоз – это одно из самых распространённых заболеваний у детей, уступающее лишь простуде и травмам. Очень важно, чтобы родители вовремя заметили сколиоз у ребёнка, ведь чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет лечение.

Что провоцирует развитие сколиоза у детей:

– неразвитость, слабость мышц и связок спины;

– неудобная мебель в школе и дома, из-за которой ребёнок неправильно сидит: сутулится, закидывает ногу на ногу, опирается грудью на стол;

– малоподвижный образ жизни;

– ношение тяжёлого рюкзака, из-за которого нагрузка неравномерно распределяется на позвоночник;

– неправильно подобранная обувь, вызывающая дискомфорт при ходьбе;

– слишком мягкий матрас, который не даёт правильной поддержки и способствует деформации позвоночника.

Признаки сколиоза:

– плечи на разной высоте;

– искривлённый позвоночник;

– перекошенный таз.

Если вы заметили у ребёнка симптомы болезни, нужно обратиться к врачу. Только специалист сможет поставить диагноз и оценить степень развития сколиоза, а также составить план терапии и лечебной физкультуры.

Чтобы ребёнка не беспокоило заболевание, важно придерживаться следующих правил:

– регулярно заниматься спортом;

– делать массаж;

– носить ортопедическую обувь;

– правильно подобрать рюкзак;

– выбрать качественную мебель для учёбы.

В комитете добавили, что регулярные занятия спортом и внимание к деталям помогут ребёнку расти здоровым.