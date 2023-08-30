Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О признаках и профилактике сколиоза у детей рассказали псковичам

О признаках и профилактике сколиоза у детей рассказали псковичам в Telegram-канале областного комитета по здравоохранению.

Сколиоз – это одно из самых распространённых заболеваний у детей, уступающее лишь простуде и травмам. Очень важно, чтобы родители вовремя заметили сколиоз у ребёнка, ведь чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет лечение.

Что провоцирует развитие сколиоза у детей:

– неразвитость, слабость мышц и связок спины;

– неудобная мебель в школе и дома, из-за которой ребёнок неправильно сидит: сутулится, закидывает ногу на ногу, опирается грудью на стол;

– малоподвижный образ жизни;

– ношение тяжёлого рюкзака, из-за которого нагрузка неравномерно распределяется на позвоночник;

– неправильно подобранная обувь, вызывающая дискомфорт при ходьбе;

– слишком мягкий матрас, который не даёт правильной поддержки и способствует деформации позвоночника.

Признаки сколиоза:

– плечи на разной высоте;

– искривлённый позвоночник;

– перекошенный таз.

Если вы заметили у ребёнка симптомы болезни, нужно обратиться к врачу. Только специалист сможет поставить диагноз и оценить степень развития сколиоза, а также составить план терапии и лечебной физкультуры.

Чтобы ребёнка не беспокоило заболевание, важно придерживаться следующих правил:

– регулярно заниматься спортом;

– делать массаж;

– носить ортопедическую обувь;

– правильно подобрать рюкзак;

– выбрать качественную мебель для учёбы.

В комитете добавили, что регулярные занятия спортом и внимание к деталям помогут ребёнку расти здоровым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 августа 2023

Завершён ремонт теплотрасс, из-за которых отключали воду на Завеличье

30 августа 2023

133 млн рублей дополнительно получат Великие Луки на ремонт дорог и новую технику

30 августа 2023

Семь муниципалитетов Псковского региона будут участвовать в программе «Чистая область»

30 августа 2023

Опыт Псковской области в оказании качественной помощи онкобольным представлен на Всероссийском медицинском форуме

30 августа 2023

Новый туристический маршрут планируют открыть в Невельском районе

30 августа 2023

Завершается капитальный ремонт Торошинского дома культуры

30 августа 2023

Рак щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области

30 августа 2023

Закупленные для Псковской области автобусы будут брендированными 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...