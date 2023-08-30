О признаках и профилактике сколиоза у детей рассказали псковичам
О признаках и профилактике сколиоза у детей рассказали псковичам в Telegram-канале областного комитета по здравоохранению.
Сколиоз – это одно из самых распространённых заболеваний у детей, уступающее лишь простуде и травмам. Очень важно, чтобы родители вовремя заметили сколиоз у ребёнка, ведь чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет лечение.
Что провоцирует развитие сколиоза у детей:
– неразвитость, слабость мышц и связок спины;
– неудобная мебель в школе и дома, из-за которой ребёнок неправильно сидит: сутулится, закидывает ногу на ногу, опирается грудью на стол;
– малоподвижный образ жизни;
– ношение тяжёлого рюкзака, из-за которого нагрузка неравномерно распределяется на позвоночник;
– неправильно подобранная обувь, вызывающая дискомфорт при ходьбе;
– слишком мягкий матрас, который не даёт правильной поддержки и способствует деформации позвоночника.
Признаки сколиоза:
– плечи на разной высоте;
– искривлённый позвоночник;
– перекошенный таз.
Если вы заметили у ребёнка симптомы болезни, нужно обратиться к врачу. Только специалист сможет поставить диагноз и оценить степень развития сколиоза, а также составить план терапии и лечебной физкультуры.
Чтобы ребёнка не беспокоило заболевание, важно придерживаться следующих правил:
– регулярно заниматься спортом;
– делать массаж;
– носить ортопедическую обувь;
– правильно подобрать рюкзак;
– выбрать качественную мебель для учёбы.
В комитете добавили, что регулярные занятия спортом и внимание к деталям помогут ребёнку расти здоровым.
Семь муниципалитетов Псковского региона будут участвовать в программе «Чистая область»
Опыт Псковской области в оказании качественной помощи онкобольным представлен на Всероссийском медицинском форуме
Рак щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области