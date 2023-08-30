Опыт Псковской области в оказании качественной помощи онкобольным представлен на Всероссийском медицинском форуме

20:27, 30 августа 2023, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие во Всероссийском медицинском форуме в Калининграде. В её составе – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального комитета по здравоохранению Николай Зарудный и главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Форум на своей площадке собрал специалистов медицинской отрасли, экспертов качества медицинской помощи из разных регионов России.

Александр Юров был спикером на сессии «Оценка технологий и результата в здравоохранении», а также выступил с докладом «Повышение качества медицинской помощи по профилю «онкология» на основе реальной практики».

На площадках форума также обсуждают актуальные вопросы развития системы здравоохранения, перспективы и нововведения в системе обязательного медицинского страхования. Среди них – способы повышения эффективности системы обязательного медицинского страхования, стратегия управления региональной системой здравоохранения, национальные проекты, концептуальное обеспечение и технологический инструментарий, пациентоориентированность как первый шаг к удовлетворённости граждан, цифровая инфраструктура в региональной системе здравоохранения.