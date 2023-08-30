Лучшую добровольную пожарную команду определили в Псковской области

22:06, 30 августа 2023, ПАИ

Конкурс на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» прошёл на базе третьей пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

В ходе конкурса на лучшую команду оценивались заслуги и достижения личного состава, показатели уровня профессионального мастерства и боевой работы в отчётный период, учитывалось наличие аварийно-спасательного оборудования, набора для оказания первой помощи и помещений для размещения пожарной техники.

Конкурс на лучшего пожарного включал в себя зачёт по теоретической подготовке, где было тестирование по охране труда, пожарной тактике, пожарной и аварийно-спасательной технике, противопожарному водоснабжению и связи, первой помощи пострадавшим. В рамках выполнения практических упражнений участники должны были надеть на время боевую одежду пожарного и пройти полосу препятствий – оказать первую помощь пострадавшему, собрать и проложить рукавную линию со стволом от пожарного автомобиля с выдвижением к финишу дистанции на позицию ствольщика.

По итогам конкурса лучшей добровольной пожарной командой стала ДПК ООО «Транснефть – Балтика» Ленинградского РНУ НПС (Великие Луки) деревни Бор-Лазава. Лучшим пожарным добровольцем признан Александр Григорьев из общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Псковской области».