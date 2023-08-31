Лошадиный праздник наступил по народному календарю

07:03, 31 августа 2023, ПАИ

День Флора и Лавра наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Святые Флор и Лавр – раннехристианские мученики, родные братья. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Проповеди сопровождались чудесами. Одним из них стало исцеление сына языческого жреца, после которого и он сам, и его отец обратились в христианство. Когда храм был готов, Флор и Лавр вместе с другими христианами совершили в нём совместную молитву, а после уничтожили всех идолов. Участников этих событий по приказу правителя схватили и сожгли, а Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землёй.

Предание утверждает, что в момент обретения мощей святых братьев прекратился падёж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.

На Руси на Флора и Лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством – кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также пекли особое печенье с изображением конского копыта.

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали её корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.

Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.