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Общество

60% псковичей считают, что нужно запретить сервисы аренды электросамокатов – опрос

Следует ли запретить сервисы аренды электросамокатов, выяснил у псковичей SuperJob.

Фото: ПАИ

Так, 60 % псковичей считают, что следует запретить сервисы аренды электросамокатов. «Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», «Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нём едут по два человека», «Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий», – комментируют респонденты.

При этом 24 % опрошенных против запрета. Они считают, что следует ввести строгие правила и штрафы за их несоблюдение. Кроме того, псковичи комментируют, что есть смысл в ведении возрастных ограничений, но запрещать аренду электросамокатов не стоит, так как на них удобнее передвигаться по городу.

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