С 1 сентября изменяется схема и расписание автобуса №23 в Пскове
С 1 сентября автобус № 23, следующий по маршруту Вокзал – Архив рейсами от вокзала в 6:57 и от остановки «Улица Юности» в 13:57 и 17:00 будет заходить на остановку «Паневик». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Прибытие на остановку «Паневик» в 7:14 при движении автобуса в сторону остановки «Архив» и в 14:11 и 17:23 – при движении на вокзал.
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