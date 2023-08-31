С 1 сентября изменяется схема и расписание автобуса №23 в Пскове

09:44, 31 августа 2023, ПАИ

С 1 сентября автобус № 23, следующий по маршруту Вокзал – Архив рейсами от вокзала в 6:57 и от остановки «Улица Юности» в 13:57 и 17:00 будет заходить на остановку «Паневик». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Прибытие на остановку «Паневик» в 7:14 при движении автобуса в сторону остановки «Архив» и в 14:11 и 17:23 – при движении на вокзал.