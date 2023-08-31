Михаил Ведерников поблагодарил работников и ветеранов ветеринарной службы за труд

09:59, 31 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов ветеринарной службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Ветеринарная служба Псковской области представлена 10 станциями по борьбе с болезнями животных и областной ветеринарной лабораторией. «В этой сфере трудится более 260 ветеринарных специалистов, которые отдают все свои знания, таланты и мастерство для оказания помощи животным», – говорится в поздравлении.

«Вы проводите большую работу, чтобы обеспечить эпизоотическое благополучие региона и не допустить распространение заразных, в том числе и особо опасных заболеваний. АЧС, птичий грипп, бешенство – вы сталкиваетесь с вызовами, но неизменно справляетесь с ними с самым высоким профессионализмом.

От вашей деятельности зависят обеспечение ветеринарной, продовольственной и биологической безопасности, развитие сельского хозяйства и в целом укрепление экономики Псковской области. Вы – добрые друзья и наших любимых домашних питомцев, чьё здоровье находится в ваших заботливых руках», – отметил Михаил Ведерников.

От имени правительства региона он поблагодарил работников и ветеранов ветеринарной службы за труд и верность профессиональному долгу и пожелал им счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.