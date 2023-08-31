Два аппарата для магнитотерапии поступили в Псковскую областную больницу

09:49, 31 августа 2023, ПАИ

Два аппарата «Полимаг» для современной магнитотерапии поступили в Псковскую областную клиническую больницу в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Очень своевременно получили новое оборудование, это актуально в свете готовящегося к открытию отделения реабилитации, – отметил главный врач больницы Евгений Панферов.

Аппарат предназначен для лечения низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолёгочной, нервной, опорно-двигательной систем, с заболеваниями внутренних органов, с нарушением иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях.

«Полимаг» может использоваться для общей и локальной магнитотерапии. Его конструктивные особенности позволяют проводить воздействие на большие площади тела пациента.