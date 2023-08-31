Ситуацию с недвижимостью обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

10:51, 31 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» в рамках еженедельного бизнес-проекта прошёл в медиацентре ПАИ. Эксперты представляли банковский сектор, застройщиков и агентства недвижимости.



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ













Главное со встречи: