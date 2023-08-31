Ситуацию с недвижимостью обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» в рамках еженедельного бизнес-проекта прошёл в медиацентре ПАИ. Эксперты представляли банковский сектор, застройщиков и агентства недвижимости.
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
Главное со встречи:
- в оценках ситуации эксперты сходились не всегда. Например, покупать жильё немедленно или подождать, пока рынок «остынет»;
- Псковская область – «ограниченно богатый регион»;
- усреднённый портрет заёмщика на покупку недвижимости в Псковской области: мужчина (в 70 % случаев), 30-40 лет, берёт в ипотеку 2,6-2,7 млн рублей;
- механизмы рыночной экономики всё расставляют по своим местам, однако без господдержки строительного сектора и ипотечных госпрограмм ситуация стала бы неуправляемой;
- рынок в Пскове перегрет средствами военных, переселенцев (из Украины, Прибалтики);
- пскович, если он не вписывается ни в одну из госпрограмм поддержки, на данном этапе с трудом может позволить себе купить недвижимость. Таким псковичам рекомендуют не торопиться: ситуация будет меняться;
- сейчас спрос на квартиры резко вырос: потенциальные покупатели стремятся поскорее закрыть сделки по кредитам, одобренным ещё до повышения ключевой ставки ЦБ до 12 %;
- эксперты не исключают, что в сентябре ставка вновь будет пересмотрена в сторону повышения;
- разрыв в цене между «вторичкой» и новостройкой продолжает нарастать: «вторичка» дешевле;
- если жители Пскова начинают активнее переселяться в частные дома, то приезжие в Псков предпочитают приобретать квартиры;
- покупать квартиру для сдачи в аренду в Пскове больше не выгодно. При кредитном платеже в среднем 25 тысяч рублей в месяц аренда в 12-20 тысяч не «перебьёт» платёж.
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