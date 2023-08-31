Прихожанин украл мощи Святого Николая Чудотворца из российского храма

11:47, 31 августа 2023, ПАИ

Прихожанин украл мощи Святого Николая из храма усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Мурманской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё вчера. Неизвестный находился в церкви и украл мощи святого, которые располагались в коробке на подставке.

В настоящее время устанавливаются материальный ущерб и наличие видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.