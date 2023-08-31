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Спорт

Чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд пройдёт в Пскове

Чемпионат Северо-Западного федерального округа среди женских команд пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 11 по 13 сентября. Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Фото: группа ФК «Россиянка» в соцсети «ВКонтакте»

На соревнованиях примут участие команды из республики Карелии, а также Калининградской и Псковской областей. В их числе калининградский «Гурьевск-СКО», псковская «Россиянка», петрозаводская спортшкола № 7 и ШСК «Кунья» из Псковской области.

Чемпионат выступит в качестве предварительного этапа Всероссийских соревнований «I лига» по футболу среди женщин. Команды сыграют по принципу каждый с каждым. По результатам соревнований победитель отправится на финальный этап, который пройдёт в Краснодарском крае в октябре 2023 года.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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