79 лет исполнилось Псковскому областному суду

11:49, 31 августа 2023, ПАИ

Торжественное собрание, посвящённое 79-летию образования суда, состоялось в Псковском областном суде сегодня, 31 августа. Он был образован в соответствии с приказом Народного комиссара юстиции РСФСР от 31 августа 1944 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев поздравил коллектив суда с этим знаменательным событием, поблагодарил за верность своей профессии, добросовестное отношение к порученному делу, преданность служебному долгу и личный вклад в развитие судебной системы.

В адрес коллектива суда прозвучали также пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в профессиональной деятельности.

В рамках торжественного мероприятия судьи и сотрудники суда были отмечены заслуженными наградами.