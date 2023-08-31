79 лет исполнилось Псковскому областному суду
Торжественное собрание, посвящённое 79-летию образования суда, состоялось в Псковском областном суде сегодня, 31 августа. Он был образован в соответствии с приказом Народного комиссара юстиции РСФСР от 31 августа 1944 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев поздравил коллектив суда с этим знаменательным событием, поблагодарил за верность своей профессии, добросовестное отношение к порученному делу, преданность служебному долгу и личный вклад в развитие судебной системы.
В адрес коллектива суда прозвучали также пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в профессиональной деятельности.
В рамках торжественного мероприятия судьи и сотрудники суда были отмечены заслуженными наградами.
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