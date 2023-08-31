Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От Псковской области поступило 70 заявок на «Знание. Премия»

От Псковской области подано 70 заявок на соискание главной просветительской премии страны – в три раза больше, чем в 2022 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Популярными у участников из Псковской области стали номинации «За просветительскую деятельность в школе» и «Наставник года». Среди соискателей – Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы из города Великие Луки, финалист телешоу «Классная тема», ведущая авторской передачи на местном радио «Как это по-русски?», задача которой – воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе, приобщение к русскому литературному наследию, развитие грамотности и обучение правилам речевого этикета.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почётным жюри на очном заседании в октябре.

В октябре и ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдёт традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям – лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия» состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами «Знание. Премия» можно на официальном сайте награды.

«Знание. Премия» – главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021–2022 годах награда Российского общества «Знание» называлась «Просветительская премия «Знание». С 2023 года название изменилось на «Знание. Премия».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 августа 2023

Михаил Ведерников: Сегодня управление МВД России по Псковской области вносит важный вклад в борьбу с преступностью

31 августа 2023

В полтора раза в России увеличилась посещаемость стриминговых платформ

31 августа 2023

Посвящённая Дню ветеринарного работника пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ

31 августа 2023

Александр Голышев: Сегодня поддержка общественных инициатив очень актуальна

31 августа 2023

О трендах псковского рынка ипотечного кредитования рассказал региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов

31 августа 2023

79 лет исполнилось Псковскому областному суду

31 августа 2023

До +22 градусов ожидается в Псковской области 1 сентября

31 августа 2023

40 знаков туристской навигации установили в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...