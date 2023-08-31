От Псковской области поступило 70 заявок на «Знание. Премия»

11:52, 31 августа 2023, ПАИ

От Псковской области подано 70 заявок на соискание главной просветительской премии страны – в три раза больше, чем в 2022 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Популярными у участников из Псковской области стали номинации «За просветительскую деятельность в школе» и «Наставник года». Среди соискателей – Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы из города Великие Луки, финалист телешоу «Классная тема», ведущая авторской передачи на местном радио «Как это по-русски?», задача которой – воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе, приобщение к русскому литературному наследию, развитие грамотности и обучение правилам речевого этикета.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почётным жюри на очном заседании в октябре.

В октябре и ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдёт традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям – лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия» состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами «Знание. Премия» можно на официальном сайте награды.

«Знание. Премия» – главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021–2022 годах награда Российского общества «Знание» называлась «Просветительская премия «Знание». С 2023 года название изменилось на «Знание. Премия».