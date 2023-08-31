Почти 25 млн рублей потратят на ремонт дороги в Куньинском районе

13:40, 31 августа 2023, ПАИ

Участок автомобильной дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе отремонтируют за 24,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Дорогу планируют отремонтировать на участках: км 5+050-км – 5+640 и км 5 + 650 – км 6 + 600. Подрядчику предстоит сделать подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебеночно-песчаной смеси, провести подгрунтовочные работы, сделать нижний и верхний слои покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, а также укрепить обочины щебеночно-песчаной смесью.

На данный момент приём заявок на проведение ремонтных работ завершён: конкурсная комиссия проверяет полученные заявки. Работы должны быть завершены до 15 октября.

Финансирование работ осуществляется за счёт средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из бюджета Куньинского района. Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт дороги Плюхново – Кудряницы выделили дополнительные средства из регионального бюджета. Вопрос о необходимости ремонта участка муниципальной дороги поднял глава Жижицкой волости Николай Балмышев во время рабочего визита губернатора региона Михаила Ведерникова в Кунью в начале августа.