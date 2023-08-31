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ФК «Псков» уступил мурманскому «Северу» и выбыл из гонки за лидерство

Футбольный клуб «Псков» уступил мурманскому «Северу» со счётом 1:2 в рамках чемпионата СЗФО по футболу среди мужчин. Матч прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе псковского футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

Окончательный счёт матча закрепился на табло ещё в первом тайме. Уже на 8-й минуте встречи «Север» вышел вперёд, а голом отличился Дмитрий Миронов. «Псков» сравнял счёт в матче уже к середине первого тайма. Но назначенный вскоре пенальти в ворота «Пскова» предопределил ход всей последующей игры. Юрий Лебедев вывел «Север» вперёд. Во втором тайме «Псков» предпринимал активные попытки сравнять счёт, но сделать этого так и не удалось.

По итогам прошедшего матча псковичи отстают от лидера на восемь очков за три игры до конца чемпионата и располагаются на третьей строчке.

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