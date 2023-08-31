Михаил Ведерников: УМВД России по Псковской области вносит важный вклад в борьбу с преступностью

12:36, 31 августа 2023, ПАИ

Личный состав и ветеранов органов внутренних дел с 79-й годовщиной создания регионального управления МВД от имени правительства Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Своё обращение он разместил в своём телеграм-канале.

«За эти десятилетия многими поколениями стражей порядка в летопись Псковской области вписано немало славных страниц, связанных с защитой граждан от преступных посягательств», – отметил глава региона.

По его словам, сегодня управление МВД России по Псковской области вносит важный вклад в борьбу с преступностью и обеспечивает безопасность на территории региона, а сотрудники ведомства активно участвуют в благотворительных и патриотических акциях, проводят важную профилактическую и воспитательную работу.

«Благодарю вас за грамотную и эффективную работу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Псковской области!» – заключил Михаил Ведерников.