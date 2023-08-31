Фестиваль детского дополнительного образования могут посетить псковичи 2 сентября

13:34, 31 августа 2023, ПАИ

Фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Финском парке и парке Строителей Пскова 2 сентября. С 12:00 до 18:00 образовательные организации города будут рассказывать о своих услугах, для того чтобы родители и дети смогли выбрать интересное занятие на грядущий учебный год. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Среди участников – школы танцев, спортивные секции, студии рисования и раннего развития детей, языковые школы и школы программирования, театральные и вокальные кружки и даже дрессированные собаки, а также другие организации, которые работают для обеспечения досуга и образования детей.

Участники будут проводить мастер-классы, флешмобы, квесты, разыгрывать подарки и демонстрировать таланты своих учеников.