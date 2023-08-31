Модульные ветеринарные пункты появятся в Псковской области

13:42, 31 августа 2023, ПАИ

О планах модернизации ветеринарной службы в регионе рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас сейчас закладывается бюджет финансирования на следующий год. Мы сейчас активно включаемся в ремонт ветеринарных станций. Всё наше имущество передано в областное управление, поэтому нам выделяется пусть небольшая сумма, 1,5 миллиона рублей, но даже на эти деньги мы заменяем окна, меняем печное оборудование, ставим батареи, ремонтируем полностью кабинеты», – объяснила она.

Также Вера Баданина отметила, что в регионе будет вестись строительство модульных ветеринарных пунктов.

«Нам это необходимо. В связи с тем что было обрушение ветеринарной станции в Плюссе, было построено небольшое модульное здание. Несколько человек туда вмещаются, там подведена вода, свет – все коммуникации. Работников полностью всё устраивает. Сейчас у нас есть необходимость строительства такого пункта в Серёдке. Здание ещё стоит, но оно в плачевном состоянии. В Карамышеве также уже выделен участок под строительство. В этом году надеемся, что уже подведём коммуникации и в следующем году тогда построим модульный пункт», – рассказала гостья медиацентра.