Глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочим визитом в Псковской области

13:24, 31 августа 2023, ПАИ

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 31 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, министр вручит новую технику и наградит личный состав ГУ МЧС России по Псковской области и ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

В планах также посещение нового административного здания ГУ МЧС России по Псковской области и других объектов региона.