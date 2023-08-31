Глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочим визитом в Псковской области
Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 31 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
В частности, министр вручит новую технику и наградит личный состав ГУ МЧС России по Псковской области и ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».
В планах также посещение нового административного здания ГУ МЧС России по Псковской области и других объектов региона.
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