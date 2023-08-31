Посвящённая губернскому Пскову выставка «Путешествие в сказку» откроется в Каверинке

13:27, 31 августа 2023, ПАИ

1 сентября в 16:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина откроется выставка произведений художника Сергея Руднева «Путешествие в сказку». Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

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«Я открываю прекраснейшую выставку своей графики и снова окунаю вас всех в мир сказок и интереснейшего путешествия в губернский Псков, - рассказал художник. - Чем увлекательна эта серия? Да вроде, с первого взгляда, ничего необычного. На каждом рисунке вы найдете обычную жизнь Псковской губернии в начале ХХ века. Это мир, в котором родился Каверин, творили псковские кузнецы и строители, ловили снетка рыбаки и продавали свою продукцию на базаре крестьяне, но в этой жизни есть место и чудесам, сказке. Стоит лишь замереть, чуть затаиться или просто верить в это».