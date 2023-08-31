12 единиц транспорта закупила псковская ветеринарная служба за три года

13:50, 31 августа 2023, ПАИ

Об обновлении автопарка ветеринарной службы рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам специалиста, за последние три года ведётся активное обновление автопарка ветеринарной службы. Так, уже было закуплено 12 единиц транспорта.

«У нас были проблемы с транспортом – по 30-35 лет машины использовались. Сейчас мы обновляем автопарк, чтобы оперативно реагировать на все вызовы, предотвращать, профилактировать опасные заболевания. Поэтому мы планируем по возможности закупить ещё пять-шесть машин», – отметила Вера Баданина.