Назначен новый начальник Управления образования администрации Великих Лук

13:48, 31 августа 2023, ПАИ

Назначен новый начальник Управления образования администрации Великих Лук. Им стала Виктория Крюкова. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

С 1 сентября Виктория Крюкова приступит к своим обязанностям, а Татьяна Лозницкая, которая ранее занимала этот пост, перейдёт на новое место работы.

«Администрация Великих Лук от всей души благодарит Татьяну Олеговну за плодотворную работу на посту начальника управления образования, грамотную организацию образовательного процесса, большой вклад в развитие системы великолукского образования, добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям», – отметили в администрации.

Там подчеркнули, что Виктория Крюкова начала свою работу в сфере образования с должности воспитателя группы продленного дня в Андреаполе. В 2012 году она переехала в Великие Луки, где работала в школе № 6 учителем русского языка и литературы. В 2013 году её перевели на должность заместителя директора по воспитательной работе, где она проработала до 2023 года. Виктория Крюкова замужем, воспитывает сына.