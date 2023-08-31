О влиянии импортозамещения на наличие ветеринарных препаратов рассказали псковичам

13:52, 31 августа 2023, ПАИ

О влиянии импортозамещения на наличие ветеринарных препаратов рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы рассматриваем отечественных производителей, которые находятся на территории Российской Федерации. Они сейчас начинают активно развиваться. Поэтому мы будем смотреть, искать новые рынки», – отметила она.

Кроме того, специалист добавила, что дефицита с вакциной на данный момент не наблюдается.

«С вакцинами у нас всё нормально, рынок по вакцинам восстановился. Комплексные вакцины против всех особо опасных заболеваний у нас есть, и все, кто обращаются, получают их», – подчеркнула Вера Баданина.