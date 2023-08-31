О влиянии импортозамещения на наличие ветеринарных препаратов рассказали псковичам
О влиянии импортозамещения на наличие ветеринарных препаратов рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Мы рассматриваем отечественных производителей, которые находятся на территории Российской Федерации. Они сейчас начинают активно развиваться. Поэтому мы будем смотреть, искать новые рынки», – отметила она.
Кроме того, специалист добавила, что дефицита с вакциной на данный момент не наблюдается.
«С вакцинами у нас всё нормально, рынок по вакцинам восстановился. Комплексные вакцины против всех особо опасных заболеваний у нас есть, и все, кто обращаются, получают их», – подчеркнула Вера Баданина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>