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Общество

Идентификация домашних животных вводится в Псковской области с 1 сентября

Идентификация домашних животных вводится в Псковской области с 1 сентября. Об этом рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

Она отметила, что с марта 2024 года регистрация животных будет обязательной. Так, к идентификации относятся чипирование, бирка, тату или специальный ошейник.

«С завтрашнего дня мы начнём включаться в эту работу», – отметила Вера Баданина.

По её словам, процедура будет проводиться при обращении в ветеринарную службу, а полученные данные будут вноситься в единую базу.

«Все заболевания происходят от бесконтрольного перемещения. Когда будет понятно, откуда это животное вышло, будет легче управлять эпизоотической цепочкой. Будут регистрироваться и домашние, и сельскохозяйственные животные. Бояться этого не стоит – о дополнительных каких-то налогах речи и не идёт. Такая идентификация повышает только прослеживаемость животных», – заключила Вера Баданина.

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