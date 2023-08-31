Правила использования гражданского оружия напомнили псковичам

17:29, 31 августа 2023, ПАИ

Правила использования гражданского оружия напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В ведомстве отметили, что на территории Российской Федерации запрещена стрельба из оружия в населённых пунктах и в других не отведённых для этого местах. Под запретом и добыча охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома или жилого строения, стрельба на шум или шорох, по неясно видимой цели и пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач.

«За стрельбу в населённых пунктах и в неотведённом месте установлен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов и лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет. Поэтому досылать патрон в патронник закон разрешает только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или в случае крайней необходимости», – подчеркнули в управлении.

Там добавили, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия должно осуществляться в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя в разряженном состоянии отдельно от патронов.

«В отличие от транспортирования, ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехлённом состоянии, со снаряжённым магазином или барабаном, поставленным на предохранитель при его наличии, а огнестрельного короткоствольного оружия – в кобуре в аналогичном виде», – заключили в ведомстве.