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Общество

Сотрудников МЧС наградили в Пскове

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Михаил Ведерников наградили сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области государственными, ведомственными и региональными наградами сегодня, 31 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

«Обеспечение безопасности населения от угроз, чрезвычайных ситуаций и пожаров – это одна из важнейших задач, стоящих перед государством, – отметил Александр Куренков. – Здесь, на Псковской земле, именно на вас возложена ответственность за выполнение этих задач».

Кроме того, министр вручил ключи от новых пожарно-спасательных автомобилей. Всего на вооружение псковских сотрудников МЧС поступило 13 единиц спецтехники. Среди них – приобретённые за счёт средств федерального бюджета пожарные автоцистерны на базе «Урала», автолестница с высотой подъёма до 30 метров, грузовые и легковые автомобили, скоростной патрульный катер и аэролодка.

Фото здесь и далее: ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил главу МЧС и ведомство за поддержку Псковской области. «Отмечу без преувеличения, что ни одно наше обращение не остаётся без внимания, а все заявки оперативно обрабатываются», – отметил глава региона.

Помимо этого, губернатор подчеркнул, что правительство Псковской области также не остаётся в стороне и старается всячески помогать сотрудникам управления. Так, в прошлом году для аварийно-спасательной службы было закуплено два автомобиля, три надувные лодки, аэролодка с прицепом, водолазное снаряжение.

«Личный состав управления – это исключительно умные люди и настоящие профессионалы своего дела. Ваши усилия помогают спасать жизни людей. Вы всегда быстро отвечаете на любые даже нестандартные угрозы. Буквально недавно мы в очередной раз в этом убедились, когда со вторника на среду сотрудники МЧС оперативно и профессионально локализовали пожар в нашем аэропорту после атаки беспилотника, минимизировав тем самым ущерб и не допустив потерь среди людей», – сказал Михаил Ведерников. 

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