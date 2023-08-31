Новый экспонат показали на выставке в Псковском музее

17:24, 31 августа 2023, ПАИ

Новый музейный экспонат - винтовочный оптический прицел образца 1931 года с кронштейном «Геко» презентовали на выставке «Предметный мир войны» в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Изделие относилось к семейству советских оптических прицелов времён Второй мировой войны, предназначенных для установки на снайперские винтовки отечественного производства на базе штатных винтовок Мосина, Симонова и Токарева.

«В 1936 году к прицелу был разработан кронштейн для бокового крепления с дополнительной регулировкой – кронштейн «Геко». Иногда прицел с этим кронштейном называю ПБ. Применение такого кронштейна значительно повысило оперативность подготовки прицела к использованию по назначению. В 1936 году производство перенесли на ленинградский завод «Прогресс», затем развернули и на заводе «Харьковская трудовая коммуна» НКВД СССР», – отметил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

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Предмет показан в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне.

«Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов военной истории Псковщины», – заключили в музее.