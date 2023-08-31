Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Псковскую область

14:59, 31 августа 2023, ПАИ

В ближайшие часы в Псковской области ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня с периода 16:00–19:00 с сохранением в течение ночи местами по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-18 метров в секунду, местами ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).