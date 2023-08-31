Пскович Ярослав Михайлов вызван в сборную России по футболу
Пскович Ярослав Михайлов вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Ярослав Михайлов является полузащитником нижегородской команды «Пари НН», которая выступает в Высшей лиге России под руководством Сергея Юрана.
В этом сезоне пскович принял участие во всех шести играх «Пари НН» в регулярном чемпионате, а также в трёх матчах в рамках Кубка России по футболу.
Отметим, что вместе с Ярославом Михайловым в заявку сборной России по футболу на сентябрьский сбор попали 49 игроков.
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