Пскович Ярослав Михайлов вызван в сборную России по футболу

15:13, 31 августа 2023, ПАИ

Пскович Ярослав Михайлов вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Ярослав Михайлов является полузащитником нижегородской команды «Пари НН», которая выступает в Высшей лиге России под руководством Сергея Юрана.

В этом сезоне пскович принял участие во всех шести играх «Пари НН» в регулярном чемпионате, а также в трёх матчах в рамках Кубка России по футболу.

Отметим, что вместе с Ярославом Михайловым в заявку сборной России по футболу на сентябрьский сбор попали 49 игроков.