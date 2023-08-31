Пскович пустил погреться в дом молодых людей и лишился имущества
Пскович пустил погреться в дом молодого человека с девушкой, которые затем его обокрали. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Следствие установило, что мужчина пустил погреться в дом молодого человека с девушкой, затем они вместе выпили алкоголь. После этого молодые люди остались у псковича на ночлег.
Когда хозяин квартиры и другие гости уснули, молодой человек вынес из дома телевизор, ноутбук и другое имущество на 40 тысяч рублей. Однако его задержали сотрудники полиции.
Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы.
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