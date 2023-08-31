14 велосипедов получила псковская спортшкола в рамках нацпроекта

16:38, 31 августа 2023, ПАИ

Шесть велосипедов для маунтинбайка, а также восемь шоссейных велосипедов поставили Псковской спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» по нацпроекту «Спорт – норма жизни» в августе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Также были закуплены все комплектующие запчасти к ним.

На эти цели из областного и федерального бюджетов было израсходовано больше полутора миллионов рублей.

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