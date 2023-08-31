Пскович украл у отвлёкшегося таксиста телефон

17:31, 31 августа 2023, ПАИ

Пскович украл телефон из сумки таксиста, пока тот отвлёкся. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что мужчина, закончив поездку в такси, решил похитить телефон из сумки, находившейся между двумя передними сиденьями в автомобиле такси. В это время водитель отвлёкся и не видел действий злоумышленника. Причинённый ущерб составил 4000 рублей.

Пскович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое из сумки, находившейся при потерпевшем).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

Отметим, что санкция пункта «г» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы.