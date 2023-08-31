Приемка работ по обработке территорий от борщевика прошла в округе №4 в Пскове

16:25, 31 августа 2023, ПАИ

Приемка работ по обработке территорий избирательного округа №4 города Пскова от борщевика Сосновского прошла вчера, 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В ней приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов, представители управления городского хозяйства администрации Пскова и компании-подрядчика.

В частности, участники выезда осмотрели территории вдоль Ленинградского шоссе вблизи военного городка «Кресты», в районе монумента в честь 50-летия Красной Армии, улиц Кислякова, Слинина и другие места.

«Недоработки, конечно, есть. Не скажу, что на отлично, но на троечку подрядчик справился. В то же время если говорить в целом, то по сравнению с тем, что было еще пять-шесть лет назад, когда борщевик здесь рос прямо возле многоквартирных домов, прогресс налицо. Причем серьезный прогресс», – отметил Сергей Гаврилов по итогам выезда.