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Общество

Приемка работ по обработке территорий от борщевика прошла в округе №4 в Пскове

Приемка работ по обработке территорий избирательного округа №4 города Пскова от борщевика Сосновского прошла вчера, 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

В ней приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов, представители управления городского хозяйства администрации Пскова и компании-подрядчика.

В частности, участники выезда осмотрели территории вдоль Ленинградского шоссе вблизи военного городка «Кресты», в районе монумента в честь 50-летия Красной Армии, улиц Кислякова, Слинина и другие места.

«Недоработки, конечно, есть. Не скажу, что на отлично, но на троечку подрядчик справился. В то же время если говорить в целом, то по сравнению с тем, что было еще пять-шесть лет назад, когда борщевик здесь рос прямо возле многоквартирных домов, прогресс налицо. Причем серьезный прогресс», – отметил Сергей Гаврилов по итогам выезда.

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