«Про глагол и про тире, и про дождик на дворе»: псковские випы погрузились в воспоминания о 1 Сентября

09:00, 01 сентября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации вспомнили, что чувствовали Первого сентября, когда были совсем маленькими и шли в школу. Гости рассказали о фиолетовых астрах для учителя, о провалившемся в болото однокласснике, о сборах с папой, погоде, форме и необычной «речи» перед педагогом.

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов:

– Я помню очень хорошо, что мои бабушка с дедушкой всегда выращивали высокие красные георгины. Не гладиолусы, а именно георгины и фиолетовые астры. Причем мне эти астры почему-то нравились больше, чем георгины. С георгинами мне было как-то немножко неудобно идти, а вот с астрами – другое дело. Они мне ну очень нравились.

В начальных классах в школу меня всегда провожала вся семья, шли вместе. Не знаю, насколько мне это было нужно, но родне точно нужно было.

Учительница Ирина Александрована всегда нас встречала в начальных классах очень тепло, как бабушка со школы ждала, чтобы обедом покормить.

Мой старший сын уже окончил школу, но провожал я его как в школу, понятно, только в начальных классах. Потом он уже мне сказал: «Папа, я сам, не надо». Но в начальных классах букет цветов, с которым он пойдет, я выбирал, мне хотелось, чтобы он шел с каким-то красивым букетом.

Младший сын идет в школу в этому году, поэтому мы уже купили ему костюм, ботинки, рубашки, галстуки, джемперы. И ему очень понравилось, а мне даже больше, чем ему.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрий Губин:

– Помню 1 Сентября, когда шёл в первый класс. Все красивые, нарядные, настроение отличное. Это был двор в школе № 5. Девочки в белых фартуках, мальчики тоже в школьной форме. Все с цветами – гладиолусами или астрами. Все веселые и гордые от того, что идут в 1 класс в школу.

У нас в тот день был один урок – урок знаний или мира. После мы пошли гулять, гуляли вдоль Мирожки, где сейчас красивый парк. Там тогда было болото, деревья и заросли. Ну и мой приятель, сын классного руководителя, первого учителя, провалился в это болото по пояс. Еле вытащили. Все вымокли, ну и пошли ко мне домой – сушиться.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова:

– Ассоциации с 1 Сентября самые положительные. Я всегда очень любила ходить в школу и обожала 1 Сентября. Всегда рвалась после летних каникул в школу. Во-первых, это такая здоровская, классная возможность встретиться с друзьями и подругами. И всегда у нас учеба проходила весело и беззаботно, не напряжно. Всегда было много друзей, всегда было много интересных событий.

1 Сентября был классическим праздником с гладиолусами или астрами из собственного сада, праздничной формой с белыми фартуками и бантами. Мы в форме на 1 Сентября так и ходили до 11-го класса.

В нынешнее время праздник уже немного по-другому проходит. Нет уже формы, есть какие-то общие правила, но в каждой школе они свои. В этом году моя дочь переходит в среднее звено, я сравниваю, как она раньше ходила на линейку и как пойдет сейчас. И вижу разницу. Во-первых, в форме одежды, сейчас это такой формально-неформальный подход: просто белый верх, черный низ, цветы.

Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян:

– Я ходил в три разные школы. И все это было связано с переездами. Первый класс – это Армения. Я там начал в школу ходить. Отходил 5 лет и переехал в Россию, в Калининград. А в 7-й класс пошёл уже в Новгородской области. Поэтому 1 Сентября у меня запомнилось именно разными местами и школами.

Художественный руководитель – директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев:

– Я совершенно не помню все эти первые и вторые сентября. Не вспоминается ничего, кроме того что крутилась мысль: «Ооо, ещё так долго снова учиться до следующего лета!»

И. о. директора спортивной школы «Гармония» Римма Мухтарова:

– Мне запомнилось, как я провела 1 Сентября у своей дочери. Она окончила университет в Москве и пришла работать в московскую школу. У нее был первый рабочий день, и я присутствовала при этом. Специально поехала в Москву, чтобы поддержать дочь, она очень переживала, как всё пройдет.

Все родители с детьми, и я со своей дочерью. Была ещё завуч, Галина Викторовна — это ее наставница, к которой она пришла. Потом все родители и дети поздравили учительницу, провели собрание, и потом Галина Викторовна, моя дочь и я остались. Цветов было море!

Мне вообще профессия учителя очень нравится. Сейчас хоть говорят, что вместо цветов лучше отдать деньги на благотворительность, но цветы - это счастье для учителя. Мне кажется, у меня дочь никогда не скажет, что ей не нужны цветы. Это ведь один такой день, когда идёт человек по городу с букетами цветов, и сразу понятно - учитель идёт.

Своё 1 Сентября я не помню, но всегда было очень классно.

Директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус:

– Самое первое моё 1 Сентября было холодно и мокро. Шёл дождь, и пока мы стояли на линейке, все промокли. Первый урок начался с того, что мы развешивали мокрые вещи. В общем нормально.

Директор спортивной школы «Бригантина» Сергей Горячев:

– Я учился 10 лет в 18-й школе в Пскове. У нас был частный дом в районе Стахановской, рядом со школой. И я очень хорошо помню, как приходила моя первая учительница и записывала меня в первый класс. Учителя тогда ходили по домам.

В первый класс я пошёл в 1964 году, а школу построили в 1963, и наш набор был первым. Дети, которые пришли в 18-ю школу в 1964 году, окончили её в 1974-м. Это был первый набор и первый выпуск в этой новой тогда 18-й школе.

1 Сентября – это для моей семьи после дня рождения самый главный праздник. Я окончил педагогический институт, историко-английский факультет. После окончания института работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе. Работал директором 14-го училища.

Моя дочь окончила ПсковГУ. Так что и для нее это тоже профессиональный праздник. Так что 1 Сентября — это и семейный праздник, и профессиональный. Это значимый день для моей семьи.

Артистка Молодёжной оперной программы Большого театра Альбина Тонких:

– 1 Сентября – всегда какой-то интересный день. Я помню, что нас с братом собирал папа. Мама врач, и у неё на этот день выпало дежурство. Папа с утра встал и нас прям с иголочки собрал, мне заплетал косы и был очень горд этим. И оттуда, с этого 1 Сентября, у нас было очень много фотографий, целый альбом, он нас со всех ракурсов фотографировал. Была пасмурная погода, но зато настроение отличное.

Виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв:

– К Первому сентября я подготовил целую речь для учителя. Родители купили безумной красоты гигантские гладиолусы, ранец. Все вместе ходили выбирали каждый карандаш, тетрадку, ластик, ручки. Подготовка колоссальная, на пять с плюсом. И, наверное, дня три я заучивал моё обращение к учителю. Потому что нас подводили к педагогу, и я должен был сказать: «Дорогая Марь Иванна, огромная честь присутствовать сегодня на 1 Сентября, находиться здесь, я ждал этого момента. Я буду очень хорошим учеником, буду всё запоминать...» Что-то в этом духе. Но когда подошёл мой черёд, я увидел эту женщину, изумительного, заслуженного педагога - и всё, что смог сказать, было: «Во!»

Родители сказали: «Ну хорошо… Наверное, для этого ты пришёл в школу, чтобы превратиться в достойного человека».

В то Первое сентября случилось моё первое до выступлений на сцене волнение. С тех пор я как-то более внимательно подхожу к своим речам.