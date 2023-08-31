Более 80 спортсменов приняли участие в спартакиаде пенсионеров в Пскове
VIII Спартакиада пенсионеров Псковской области прошла в Пскове с 29 по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Спортсмены соревновались в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматам и дартсе. Всего приехал 81 участник из 15 районов Псковской области.
Призёров наградили грамотами и медалями, а победителям дополнительно вручили кубки.
Отметим, что команда Псковской области примет участие в финальных соревнованиях VIII Спартакиады пенсионеров России, которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября.
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