Более 80 спортсменов приняли участие в спартакиаде пенсионеров в Пскове

16:58, 31 августа 2023, ПАИ

VIII Спартакиада пенсионеров Псковской области прошла в Пскове с 29 по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Спортсмены соревновались в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматам и дартсе. Всего приехал 81 участник из 15 районов Псковской области.

Призёров наградили грамотами и медалями, а победителям дополнительно вручили кубки.

Отметим, что команда Псковской области примет участие в финальных соревнованиях VIII Спартакиады пенсионеров России, которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября.