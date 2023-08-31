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Спорт

Более 80 спортсменов приняли участие в спартакиаде пенсионеров в Пскове

VIII Спартакиада пенсионеров Псковской области прошла в Пскове с 29 по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Спортсмены соревновались в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматам и дартсе. Всего приехал 81 участник из 15 районов Псковской области.

Призёров наградили грамотами и медалями, а победителям дополнительно вручили кубки.

Отметим, что команда Псковской области примет участие в финальных соревнованиях VIII Спартакиады пенсионеров России, которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября.

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